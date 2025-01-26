«Никогда не отступим»: новый шеф Пентагона Хегсет объявил о планах по развитию обороны США

Он намерен укрепить наземные и воздушные силы страны.

Министр обороны США Пит Хегсет объявил о приоритетных планах развития обороны страны. Заявление политика опубликовано на официальном сайте ведомства.

Свою речь Хегсет начал с обещаний поставить Америку на первое место и никогда не отступать.

«Мы восстановим нашу армию, сопоставив угрозы с возможностями. Это означает возрождение нашей оборонной промышленной базы, реформирование процесса закупок, прохождение финансового аудита и быстрое внедрение новых технологий», — заявил новый шеф Пентагона.

Другой приоритетной задачей стало сдерживание. В этом ключе главную угрозу Хегсет видит в «агрессии коммунистического Китая в Индо-Тихоокеанском регионе».

Ранее 5-tv.ru писал, о чем говорят тату шефа Пентагона Хегсета. По словам психолога, большое количество рисунков на теле чаще всего свидетельствует о нехватке ярких ощущений в жизни или склонности к аутоагрессии — то есть желании причинить вред самому себе.

Что касается Хегсета, здесь речь идет о личностных предпочтениях. Например, изображения, связанные с армией, свидетельствуют о желании самоутвердиться.