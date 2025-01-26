«Никогда не отступим»: новый шеф Пентагона Хегсет объявил о планах по развитию обороны США

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 16 0

Новый шеф Пентагона Хегсет объявил о планах по развитию обороны США

Новый шеф Пентагона Хегсет объявил о планах по развитию обороны США

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Он намерен укрепить наземные и воздушные силы страны.

Министр обороны США Пит Хегсет объявил о приоритетных планах развития обороны страны. Заявление политика опубликовано на официальном сайте ведомства.

Свою речь Хегсет начал с обещаний поставить Америку на первое место и никогда не отступать.

«Мы восстановим нашу армию, сопоставив угрозы с возможностями. Это означает возрождение нашей оборонной промышленной базы, реформирование процесса закупок, прохождение финансового аудита и быстрое внедрение новых технологий», — заявил новый шеф Пентагона.

Другой приоритетной задачей стало сдерживание. В этом ключе главную угрозу Хегсет видит в «агрессии коммунистического Китая в Индо-Тихоокеанском регионе».

Ранее 5-tv.ru писал, о чем говорят тату шефа Пентагона Хегсета. По словам психолога, большое количество рисунков на теле чаще всего свидетельствует о нехватке ярких ощущений в жизни или склонности к аутоагрессии — то есть желании причинить вред самому себе.

Что касается Хегсета, здесь речь идет о личностных предпочтениях. Например, изображения, связанные с армией, свидетельствуют о желании самоутвердиться.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
Проверка на прочность: астропрогноз для всех знаков зодиака на февраль 20...

Последние новости

1:02
«Никогда не отступим»: новый шеф Пентагона Хегсет объявил о планах по развитию обороны США
0:39
Йоханссон научила дочь общению с назойливыми ухажерами
0:17
Содержащий мазут песок с черноморского побережья не будет утилизирован в Ростовской области
23:55
«Роскосмос» опубликовал фото крупнейшего в мире айсберга А23а
23:33
«Боялись за него браться»: почему онкологи не хотели лечить Отара Кушанашвили
23:11
Явка на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии составила 41,81%

Сейчас читают

«Читайте классику, слушайте молодых»: как Рубальской удается оставаться в тренде
Не игнорируйте знаки Вселенной: прогноз Таро на февраль 2025 года
Проверка на прочность: астропрогноз для всех знаков зодиака на февраль 2025 года
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год