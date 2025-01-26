Поражение, мирное соглашение, прекращение огня и диалог: четыре итога конфликта на Украине

При любом из них Киев остается в минусе.

Британские журналисты увидели четыре сценария урегулирования конфликта на Украине. Обстановка на поле боя сейчас «мрачна как никогда» для Киева и Запада. Об этом пишет The Times.

Сценарий первый

Он подразумевает полный разгром Вооруженных сил Украины. Журналисты считают такой сценарий худшим: в этом случае Украина полностью лишится поддержки США, будет сломлена и потерпит поражение.

Сценарий второй

Он почти настолько же плох для киевского режима, как и первый вариант. При этом раскладе Украина тоже лишается поддержки США. Киеву придется пойти на «невыгодное» для Запада мирное соглашение.

«Победа России и явное поражение Украины и ее западных союзников», — говорится в публикации.

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Сценарий третий

Здесь речь идет о прекращении огня как части переходного этапа, ведущего к окончательному завершению конфликта. Это приведет Украину к «стабильности и выживанию». Однако окружение президента США Дональда Трампа понимает, что этого будет мало.

Сценарий четвертый

Этот итог подразумевает переговоры, на него больше всего надеется Украина. При таком раскладе США могут предоставить Незалежной больше полномочий, которые помогут вести диалог «с позиции силы». Однако даже при таком «предпочтительном» сценарии Киеву придется «проглотить горсть горьких пилюль» и отказаться от регионов, которые уже стали российскими.

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