Российские силы освободили село Зеленое в ДНР

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 47 0

В ходе боев противник потерял до 650 боевиков.

Российские силы освободили населенный пункт Зеленое в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Зеленое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны страны.

«В результате активных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Зеленое», — сказано в сообщении.

В ходе боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери как в живой силе, так и в военной технике. Противник потерял до 650 боевиков, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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