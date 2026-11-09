Подросток распылил перцовый баллончик в вагоне метро после замечания

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Инцидент произошел в перегоне между станциями «Стахановская» и «Нижегородская».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; max.ru/Moscow_police/ Петровка, 38; 5-tv.ru

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Девятиклассник распылил перцовый баллончик в сторону пассажира в московском метро после сделанного ему замечания. Подростка задержали, против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Инцидент произошел в перегоне между станциями «Стахановская» и «Нижегородская». По данным полиции, школьник распылил перцовый баллончик в вагоне в сторону пассажира, который сделал ему замечание.

Сотрудники УВД на Московском метрополитене установили личность подростка и задержали его на станции «Нижегородская». Девятиклассника передали следственным органам. В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

В столичной полиции напомнили пассажирам, что за агрессивное и противоправное поведение в метро предусмотрена ответственность.

Похожий случай произошел в Москве в августе. На станции метро «Каширская» девушка 2007 года рождения во время конфликта с другой пассажиркой распылила перцовый баллончик и скрылась. В результате пострадал шестилетний ребенок, находившийся рядом с одной из женщин. Мальчика доставили в больницу с ожогом глаза.

Полицейские установили местонахождение девушки и задержали ее на улице Мусы Джалиля. На допросе она заявила, что раскаивается в произошедшем, и сказала, что травмировала ребенка случайно.

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Подросток распылил перцовый баллончик в вагоне метро после замечания

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