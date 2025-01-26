Холод и медленное дыхание: как унять подскочившее на тренировке давление без таблеток

Несколько простых действий помогут улучшить самочувствие.

Что делать, если во время тренировки внезапно подскочило давление, а лекарств не оказалось под рукой? Об этом изданию «Доктор Питер» рассказала фитнес-тренер Елизавета Прокудина.

Так, в случае резкого скачка давления эксперт настоятельно рекомендовала немедленно остановить тренировку. После этого нужно присесть или лечь с приподнятыми ногами, чтобы облегчить кровообращение.

Одновременно нужно постараться успокоиться, и глубоко и ровно дышать, плавно делая вдох через нос и выдох через рот. По возможности нужно проветрить помещение.

Хорошо при скачках давления помогает холод, поэтому следует приложить бутылку с холодной водой или мокрое полотенце ко лбу, затылку или шее. Если через 10-15 минут состояние не улучшится, нужно обратиться за медицинской помощью.

Для профилактики скачков давления Прокудина посоветовала регулярно тренироваться и скорректировать питание. Подходящими, по ее словам, видами нагрузки станут умеренные силовые и кардиотренировки, которые помогут укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшат кровообращение и снизят риск гипертонии. Растяжка и йога помогут снизить уровень стресса.

Что касается питания, то в первую очередь необходимо ограничить потребление кофеина и соли во всех видах, и пить достаточно чистой воды. Вместе с тем нужно добавить в рацион продукты, богатые калием, магнием и кальцием: бананы, шпинат, орехи, авокадо, лосось, молочные продукты.

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