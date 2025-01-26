«Неприемлемый сценарий»: почему Дарья Сагалова отказалась сниматься в «Букиных»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Дарья Сагалова отказалась сниматься во втором сезоне сериала «Букины»

«Неприемлемый сценарий»: почему Дарья Сагалова отказалась сниматься в «Букиных»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Возможно, актриса приняла бы другое решение, если бы не три дочери, которые активно следят за ее творчеством.

Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова отказалась сниматься во втором сезоне сериала «Букины». В беседе со StarHit.ru актриса объяснила такое решение конфликтом с создателями проекта.

«Букины» — продолжение всем известного ситкома «Счастливы вместе». И если в первом сезоне состав персонажей не претерпел значительных изменений, то уже во втором один из главных персонажей телесериала — Света Букина — исчезла из повествования.

Фанаты заметили, что на кадрах со съемок нет Дарьи Сагаловой. На актрису сразу посыпались вопросы. Ответ на все оказался един: авторы сериала видят ее персонажа совершенно иначе, нежели она сама.

«Сложная история… Сценарий они для меня написали абсолютно неприемлемый», — заявила Сагалова.

Дарья Сагалова воспитывает несовершеннолетних дочерей, которые активно следят за ее творчеством. В связи с этим актриса принимает участие только в таких проектах, которые соответствуют ее ценностям.

«Героиня, которую они прописали, это немного не я. В своем возрасте я уже многое не могу себе позволить, что, допустим, могла позволить в 20 лет, когда у меня не было ни детей, ни семьи. У меня трое детей — девочек, и мне очень важен тот факт, что они будут смотреть то, что их мама делает на экране. Поэтому мы с каналом приняли такое решение», — подчеркнула Дарья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Дарья Сагалова отказывается от откровенных сцен.

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