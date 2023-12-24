«Как нелюбимая манная каша»: почему Дарья Сагалова отказывается от откровенных сцен

Артистка рассказала, как устроила истерику, узнав, что ей в кадре нужно поцеловать мужчину в губы.

Актриса Дарья Сагалова призналась, что для нее любовные сцены в кинороли являются табу. Артистка считает их ерундой. Об этом она сообщила в интервью Лауре Джугелии.

«Любовные линии, всякие разные сцены — ерунда. И муж не очень хочет, и я не очень хочу. И это не очень приятно с посторонними мужчинами как-то взаимодействовать», — поделилась своей позицией актриса, сыгравшая Свету Букину в «Счастливы вместе».

По ее словам, в ходе съемок «Улетного экипажа» ей буквально сунули сцену, где нужно было провести искусственное дыхание изо рта в рот.

«В эти моменты я готова была уйти и никогда в жизни больше не сниматься. Я же могу это сыграть актерски, то есть не физически, рот в рот, мы же искусством занимаемся, а не пособием для школьников», — посетовала кинозвезда.

Она продолжила, что съемки из-за возмущения Сагаловой остановили, был грандиозный скандал. В качестве решения проблемы хотели привлечь дублера. Но этот вариант актрису не устроил.

«Я же одна буду знать, что это дублер, а вся страна будет думать, что это я в кадре, я рыдала, плакала, постоянно приходила со съемочной площадки в слезах», — вспомнила Дарья один из самых сложных периодов в карьере.

Знаменитость сравнила нежелание сниматься в откровенных сценах с нелюбимой манной кашей, которую все время заставляют есть, но ее невозможно проглотить.

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