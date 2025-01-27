«Чувствовала себя грязной и использованной»: Канье Уэста обвинила бывшая возлюбленная

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 18 0

Канье Уэст пытался заставить Джулию Фокс сделать операцию

«Чувствовала себя грязной и использованной»: Канье Уэста обвинила бывшая возлюбленная

Фото: www.globallookpress.com/Ian West

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Отношения звездной пары длились почти два месяца.

Модель Джулия Фокс — рэпер Канье Уэст встречался с ней сразу после разрыва с супругой Ким Кардашьян — обвинила бывшего в том, что он заставлял ее сделать пластическую операцию. Откровения звезды опубликовало издание The Mirror.

Фокс настаивала, что отношения с Уэстом были PR-акцией, а она сама при этом «чувствовала себя грязной и использованной». В частности, рэпер жестко контролировал внешний вид модели, прибегая к услугам стилистов. Когда же ему не понравилось, как на девушке смотрится новенький топ, он предложил ей сделать пластическую операцию на груди.

«Слова Канье прорезали воздух, резкие и неожиданные», — вспоминала тот случай Фокс.

Ранее 5-tv.ru писал, что Канье Уэст избегает возвращения в США из-за скандала с P. Diddy. Рэпер настолько не хочет быть вовлеченным в нашумевший скандал, связанный с арестом продюсера, что предпочитает оставаться за границей. За последние месяцы вместе с женой Бьянкой Ценсори музыкант посетил Японию, Китай, а также отдыхал на Мальдивах и в Арабских Эмиратах. На родине его ждут судебные иски, поэтому он решил не возвращаться. Так считает инсайдер.

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