Стало известно, когда в России дадут разрешение на использование вакцины от рака

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Гинцбург: разрешение на применение онковакцины будет получено в августе

Гинцбург рассказал, когда дадут разрешение на применение онковакцины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Уже в сентябре первые пациенты получат лечение новым препаратом.

Согласно предварительному плану, разрешение на применение онковакцины будет получено в августе. Первые пациенты получат лечение данным препаратом в сентябре, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

«Мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей», — отметил глава учреждения.

Гинцбург рассказывал, что вакцина от рака для каждого больного будет изготавливаться индивидуально, а в разработке примет участие искусственный интеллект. Последний нужен для того, чтобы провести анализ параметров опухоли и на его основе предоставить «схему» будущего препарата, которая послужит ориентиром для экспертов. Процесс создания вакцины займет неделю.

Гинцбург также отметил, что препарат подойдет не только пациентам с первичной меланомой, но и тем, кто успел пройти некоторые стадии лечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в конце года начнутся испытания российской вакцины от нескольких видов рака.

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