Стало известно, когда в России дадут разрешение на использование вакцины от рака

Уже в сентябре первые пациенты получат лечение новым препаратом.

Согласно предварительному плану, разрешение на применение онковакцины будет получено в августе. Первые пациенты получат лечение данным препаратом в сентябре, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

«Мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей», — отметил глава учреждения.

Гинцбург рассказывал, что вакцина от рака для каждого больного будет изготавливаться индивидуально, а в разработке примет участие искусственный интеллект. Последний нужен для того, чтобы провести анализ параметров опухоли и на его основе предоставить «схему» будущего препарата, которая послужит ориентиром для экспертов. Процесс создания вакцины займет неделю.

Гинцбург также отметил, что препарат подойдет не только пациентам с первичной меланомой, но и тем, кто успел пройти некоторые стадии лечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в конце года начнутся испытания российской вакцины от нескольких видов рака.