«Настоящий демократический процесс»: как прошли выборы в Белоруссии

Иностранные наблюдатели отмечают прозрачность и организованность процесса.

Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах в Белоруссии. По предварительным данным, он набрал свыше 86% голосов. Однако окончательные итоги ЦИК республики подведет только 3 февраля. Явка на прошедших выборах составила свыше 85%.

По заявлению Центризбиркома, голосование прошло без происшествий. А чистоту и прозрачность избирательного процесса подтвердили и более 400 международных наблюдателей. Об обстановке в Белоруссии и за рубежом в период выборов в республике рассказывают корреспонденты «Известий» Николай Иванов и Роман Польшаков.

Члены участковых избирательных комиссий подсчитывают голоса. Все в ручном режиме. Ни электронных урн, ни электронного голосования здесь нет. Только распечатанный бюллетень. И все под присмотром наблюдателей, в том числе международных. Здесь представители Литвы, Латвии, Австрии, а напротив них кипит работа.

«Я не заметил никаких манипуляций и не видел, чтобы кто-то с пистолетом подводил избирателя к урне для голосования. Все было как в Вене и Австрии», — рассказывает независимый наблюдатель из Австрии Дитрих Копс.

В ЦИКе постоянно на связи с представителями избирательных комиссий. Подводят итоги дня голосования.

«Мы избрали президента. Голоса распределились следующим образом: Гайдукевич Олег Сергеевич — 2,02%., Канопацкая Анна Анатольевна — 1,86%, Лукашенко Александр Григорьевич — 86,82%», — объявил на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Игорь Карпенко.

По всей Белоруссии были открыты больше пяти тысяч избирательных участков.

Всего пять кандидатов на пост главы государства. Действующий президент Александр Лукашенко пытается избраться на седьмой срок. Конкуренцию ему составляют: лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, коммунист Сергей Сыранков, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, а также беспартийная Анна Канопацкая.

Чистоту и прозрачность процесса голосования подтверждают больше четырехсот международных наблюдателей, работающих на избирательных участках по всей стране.

«Вчера я была на двух избирательных участках, в двух школах. И, по правде говоря, я была удивлена такой хорошей организацией, особенно если сравнить с Испанией. Я только что видела новости из Испании, где они говорят, что здесь все превратится в фарс. Об этом писали несколько месяцев назад. Потому что Европейский союз, как это было показано в Молдавии, Грузии, Румынии, не хочет свободных выборов. Он хочет только тех результатов, в которых заинтересована элита ЕС», — заявила независимый наблюдатель из Испании Анхелес Маэстро.

У наблюдателей никаких серьезных вопросов не возникло, в том числе и по безопасности. Ранее Госдепартамент США призывал своих граждан покинуть страну. Раскачивали информационное поле. Якобы тут небезопасно.

«С момента моего приезда в Минск прошло уже почти десять пунктов голосования. Все прошло нормально. Это настоящий демократический процесс. Ничего удивительного для людей, приехавших из демократических стран. Так что все нормально. Все очень естественно. И люди действительно верят в политическую систему Белоруссии», — заявил независимый наблюдатель из Бразилии Лукас Лейроз Де Алмейда.

«Кто-то говорит, что это фиктивные выборы, что на народ оказывается давление, но я этого здесь не вижу», — отмечает независимый наблюдатель из Германии Бауэр Детлеф.

Зато западные экстрасенсы в Европарламенте — видят. И наверняка от них стоит ждать каких-то заявлений уже совсем скоро, когда будут известны окончательные результаты выборов президента Белоруссии.

Больше пяти тысяч участков для голосования. Сотни наблюдателей: СНГ, Африка, Европа, США.

Ровно в 20:00 участки закрылись и начался подсчет голосов. В эти минуты он в самом разгаре. Все максимально прозрачно. Спокойно. Несмотря на прессинг и провокации извне.

«Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы. Ну это дело вкуса. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались», — заявил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Для Европы и США — республика, давний и надежный партнер России — как кость в горле. Минск — форпост Союзного государства. Вокруг -НАТО. За последний год — две новых базы.

«Белорусы сделали свой выбор. Сегодня успехи Белоруссии — устойчивая, стабильная, красивая страна, ухоженная сторона, уважающая свою историю, особое отношение с Россией, с дружественными странами», — заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Наивно полагать, что Запад отказался от планов по дестабилизации.

«Все действия абсолютно скоординированы. И в своем большинстве финансируется фондами Соединенных Штатов Америки. А порой напрямую через посольства. Мы имеем миллионы таких фактов», — заявил Александр Лукашенко.

«Лукашенко не является их марионеткой, Белоруссия следует независимому курсу, и это не хотят принимать», — отметил политолог Эйке Хамер фон Валтьер.

Но в Европе, если демократия, то только такая. В Румынии на выборах лидирует независимый кандидат, он против НАТО — результаты аннулируют! В Грузии побеждает партия — что стоит на страже национальных интересов. В Союзном государстве такой сценарий обречен. Сейчас Белоруссия надежно прикрыта. Над ней российский ядерный зонтик.

Машиностроение — точка роста. Увеличивается экспорт легковых автомобилей, сельхозтехники и большегрузов из Белоруссии в Россию. Это и есть — настоящий суверенитет. Союзное государство — открыто для сотрудничества. Но вмешиваться в свои дела не позволит никому.