«Адекватных не найти»: Фадеев рассказал, почему не было кастинга в SEREBRO

Продюсер хотел видеть в составе группы чувствительных и умных девушек.

Продюсер Максим Фадеев рассказал в своем личном блоге в соцсетях, что определил новый состав группы SEREBRO без кастинга. Он подчеркнул, что изначально знал, каких девушек хочет видеть в коллективе, потому и не было смысла проводить отбор. Продюсер отметил, что искал солисток среди знакомых певиц, которым мог доверять.

«Конечно, я понимал, кого ищу в коллектив. Но в наше время найти адекватных, чувствительных, умных людей практически невозможно. Поэтому, если бы мы объявили кастинг — пришли бы, в основной массе, чсвшницы (ЧСВ — чувство собственной важности. — Прим. ред.) и девушки с пониженной социальной ответственностью. Поэтому искали в узком кругу музыкантов», — заявил Фадеев.

Поклонники хотят увидеть на сцене новый состав SEREBRO вместе с бывшей участницей коллектива Ольгой Серябкиной. Продюсер заверил, что такой расклад маловероятен. Впрочем, он и не исключает, что это когда-нибудь может случиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Максим Фадеев потребовал доказательств его причастности к аресту Глюкозы.