«Адекватных не найти»: Фадеев рассказал, почему не было кастинга в SEREBRO

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Фадеев: новый состав SEREBRO искали в узком кругу музыкантов

«Адекватных не найти»: Фадеев рассказал, почему не было кастинга в SEREBRO

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Продюсер хотел видеть в составе группы чувствительных и умных девушек.

Продюсер Максим Фадеев рассказал в своем личном блоге в соцсетях, что определил новый состав группы SEREBRO без кастинга. Он подчеркнул, что изначально знал, каких девушек хочет видеть в коллективе, потому и не было смысла проводить отбор. Продюсер отметил, что искал солисток среди знакомых певиц, которым мог доверять.

«Конечно, я понимал, кого ищу в коллектив. Но в наше время найти адекватных, чувствительных, умных людей практически невозможно. Поэтому, если бы мы объявили кастинг — пришли бы, в основной массе, чсвшницы (ЧСВ — чувство собственной важности. — Прим. ред.) и девушки с пониженной социальной ответственностью. Поэтому искали в узком кругу музыкантов», — заявил Фадеев.

Поклонники хотят увидеть на сцене новый состав SEREBRO вместе с бывшей участницей коллектива Ольгой Серябкиной. Продюсер заверил, что такой расклад маловероятен. Впрочем, он и не исключает, что это когда-нибудь может случиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Максим Фадеев потребовал доказательств его причастности к аресту Глюкозы.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:17
Кофе или чай: какой напиток сильнее вредит здоровью
9:16
Грозит тюрьма: СК объявил рэпера Моргенштерна в международный розыск
9:00
Глава МВД Германии потребовала более полумиллиарда евро на курсы для мигрантов
8:46
Любовь не знает слова «война»: как в блокадном Ленинграде играли свадьбы
8:42
«Адекватных не найти»: Фадеев рассказал, почему не было кастинга в SEREBRO
8:24
«Купол Донбасса» перехватил 165 украинских дронов над Донецком и Макеевкой за прошедшую неделю

Сейчас читают

«Я убежала из дома»: как Тамара Семина покорила Россию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокады Ленинграда

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год