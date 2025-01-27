«Страшно, что сделаю хуже»: беременная дочь Заворотнюк о предстоящем рождении первенца

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 24 0

Беременная дочь Заворотнюк волнуется перед рождением первенца

Беременная Заворотнюк о страхах перед рождением первенца: «Боюсь сделать хуже»

Фото: Instagram*/ anna_zavorotnyuk

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Модель ждет ребенка от бизнесмена Тимура Исмаилова.

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала о страхах перед рождением первого ребенка. Модель в своем блоге призналась, что сильно волнуется перед таким важным событием в жизни, но при этом понимает, что переживания стоят того.

«Страх перед чем-то неизвестным и абсолютно новым, еще и такая ответственность. Страшно, что не буду знать, как правильно, или сделаю хуже. Но я уверена, что с поддержкой и помощью своих близких, врачей я точно справлюсь. Глаза боятся, а руки делают, главное начать», — написала 29-летняя блогер.

Она также отметила, что ей помогает осознание того, что будущее невозможно построить на 100%, поэтому зацикливаться на предположениях не стоит.

При этом дочь заслуженной артистки РФ добавила, что с приближением родов волнение уменьшается. Анна почти свыклась с новой ролью.

Модель ждет первенца от своего возлюбленного бизнесмена Тимура Исмаилова. С ним она познакомилась во время учебы в США. Официально оформила отношения пара в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что беременная дочь Анастасии Заворотнюк столкнулась с проблемой в ОАЭ.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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