«Страшно, что сделаю хуже»: беременная дочь Заворотнюк о предстоящем рождении первенца
Беременная дочь Заворотнюк волнуется перед рождением первенца
Фото: Instagram*/ anna_zavorotnyuk
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Модель ждет ребенка от бизнесмена Тимура Исмаилова.
Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала о страхах перед рождением первого ребенка. Модель в своем блоге призналась, что сильно волнуется перед таким важным событием в жизни, но при этом понимает, что переживания стоят того.
«Страх перед чем-то неизвестным и абсолютно новым, еще и такая ответственность. Страшно, что не буду знать, как правильно, или сделаю хуже. Но я уверена, что с поддержкой и помощью своих близких, врачей я точно справлюсь. Глаза боятся, а руки делают, главное начать», — написала 29-летняя блогер.
Она также отметила, что ей помогает осознание того, что будущее невозможно построить на 100%, поэтому зацикливаться на предположениях не стоит.
При этом дочь заслуженной артистки РФ добавила, что с приближением родов волнение уменьшается. Анна почти свыклась с новой ролью.
Модель ждет первенца от своего возлюбленного бизнесмена Тимура Исмаилова. С ним она познакомилась во время учебы в США. Официально оформила отношения пара в 2022 году.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что беременная дочь Анастасии Заворотнюк столкнулась с проблемой в ОАЭ.
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