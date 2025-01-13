Беременная дочь Анастасии Заворотнюк столкнулась с проблемой в ОАЭ

Анна ждет своего первенца. И, как выяснилось, испытывает разочарование по поводу своей внешности.

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна поделилась с подписчиками проблемой, с которой столкнулась во время беременности. Звездная наследница готовится к рождению первенца, вместе с мужем Тимуром она живет в ОАЭ. И там, а именно в Дубае, по словам будущей мамы, невозможно купить приличную одежду женщине в ее положении. Своим видом Анна недовольна и ищет помощи у своих подписчиков.

Как призналась Заворотнюк, выход из ситуации она нашла, хоть и не блестящий. Свободные джинсы она носит расстегнутыми, надевает майки мужа, а когда холодно — в просторных толстовках. Привыкшая к элегантным платьям по фигуре и женственным силуэтам Анна совершенно не чувствует себя привлекательной.

«Будучи в положении, когда уже очень заметно, что ты в положении, и формы тела меняются, столкнулась с тем, что сложно найти одежду, которая была бы комфортной и выглядела симпатично… Из того, что предлагают для беременных, все выглядит как-то устарело что ли, а мне хочется выглядеть современно», — написала она в личном блоге.

Заворотнюк примеряла джинсы с резинкой, в которых удобно с большим животом, но и тут ее постигло разочарование — крой странный, цвета ужасные, полный провал. Но судя по фото, отсутствие красивой одежды не лишает Анну довольной улыбки. Она ждет малыша от возлюбленного, с которым познакомилась еще во время учебы в США. Свадьбу пара сыграла в 2022-м. Спустя два года она лишилась мамы — актриса умерла после долгой борьбы с раком мозга. И вскоре узнала о приобретении — скоро она сама станет мамой.

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