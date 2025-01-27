«Золотую судью» Хахалеву задержали в аэропорту Баку

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 60 0

Ее обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.

«Золотую судью» Хахалеву задержали в аэропорту в Баку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Бывшую судью из Краснодарского края Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку. Ее обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Хахалеву заочно арестовали в 2022 году и тогда же объявили в международный розыск.

Свое прозвище «золотой судьи» Елена получила после публикации видео со свадьбы ее дочери, которая обошлась в два миллиона долларов. Тогда выяснилось, что на торжестве выступали такие звезды, как Николай Басков, Вера Брежнева и Валерий Меладзе.

Роскошный образ жизни судьи вызвал серьезное недовольство в обществе, учитывая, что никаких доходов, которые позволили бы ей это делать, у нее не было. Также выяснилось, что диплом о высшем образовании у судьи оказался поддельным

Позже Хахалева покинула РФ, переехав в Грузию. Перед своим побегом она успела продать дом за 85 миллионов рублей. Однако остальную недвижимость, оцениваемую в 300 миллионов рублей, ей пришлось оставить.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что экс-депутат Глущенко проведет в колонии 24 года.

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