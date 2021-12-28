Сбежавшая «золотая судья» оставила в России недвижимость на 300 млн рублей

Экс-судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева сбежала из страны, даже не успев распродать элитную недвижимость. Женщина пустилась в бега за несколько дней до того, как в ее отношении возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге.

Между тем, Хахалевой было что терять. В собственности бывшей судьи числится, к примеру, шикарная вилла в закрытом коттеджном поселке в Краснодаре. Общая стоимость участка в несколько десятков соток с просторным особняком, домом для гостей, фонтаном, беседкой и крытой парковкой оценивается в сотни миллионов рублей.

По словам краснодарского риелтора Анастасии Вороновой, это место выбирают традиционно те, кто стремится скрыть частную жизнь от посторонних глаз, при этом обеспечив себе максимально комфортные условия.

«Этот коттеджный поселок — небольшой, в нем не более 400 участков. Все они обеспечены газом, светом и водой. Но территория поселка — под постоянной охраной. Въезд сюда всем, кроме жильцов, запрещен. Когда коттеджи выставляют на продажу, их цена начинается от 25 миллионов рублей. Люди, проживающие здесь, не гонятся за тем, чтобы в шаговой доступности были продуктовые магазины, школы и детсады. Для них важна камерность, чтобы их частная жизнь была надежно скрыта. Дом, в котором жила Елена Хахалева, вообще оценивается в 300 миллионов рублей. Тут много земли и разных строений», — рассказала эксперт в интервью сайту KP.RU.

Помимо этого, у экс-судьи был еще один дом площадью 700 квадратных метров в центре кубанской столицы. Трехэтажный коттедж с пятью спальнями, двумя кухнями, двумя гостиными, библиотекой и бильярдной обставлен добротной мебелью из цельного массива дерева и оформлен в едином дизайне.

К слову, именно из этого семейного гнездышка выходила замуж любимая наследница Хахалевой. Своим размахом мероприятие, на котором мать невесты «зажигала» на сцене в обнимку с Николаем Басковым, Валерием Меладзе и другими звездами шоу-бизнеса, а столы ломились от черной икры, привлекло внимание не только возмутившейся общественности, но и правоохранителей.

Ролик с роскошного празднования наследницы Хахалевой публиковал в своих соцсетях звездный адвокат Сергей Жорин. Впоследствии из-за этого он даже рисковал лишиться статуса адвоката.

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С торжества, которое обошлось примерно в два миллиона долларов, началась черная полоса в жизни Хахалевой. Проверки из вышестоящих инстанций посыпались одна за другой.

Но дом дама в судейской мантии успела продать. Судя по объявлению в сети, за коттедж просили 85 миллионов рублей. Сейчас участком владеет некий грузинский бизнесмен.

Сама Хахалева, по всей видимости, могла скрыться как раз в Грузии. И не только потому, что оттуда родом ее бывший муж Роберт Хахалев. А также из-за того, что дипломатические отношения между нашими странами пока не восстановлены, на запросы об экстрадиции, грузинская сторона, как правило, отвечает отказом, отмечают в силовых структурах Кубани.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что задержанного мэра Краснодара подозревают в получении взятки в виде ружья за 1,6 миллиона рублей.