«Домики добра» будут работать до 28 февраля в рамках проекта «Зима в Москве»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 34 0

Всего в столице открыто более 30 таких пунктов.

«Домики добра» будут работать до 28 февраля в рамках проекта «Зима в Москве»

Фото: mos.ru

«Домики добра», куда можно принести сладости, теплые вещи, товары для животных и открытки с добрыми пожеланиями для детей в новых регионах РФ, будут работать до 28 февраля в рамках проекта «Зима в Москве». Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

«Более 30 пунктов приема открыты на фестивальных площадках „Московских сезонов“, которые расположены в каждом административном округе столицы. С их адресами можно ознакомиться на странице проекта», — написал он.

В «Домиках добра» волонтеры встречают посетителей, они и принимают подарки. Многие приходят на фестивальные площадки впервые. Там им рассказывают о категориях товаров, которые можно передать, и о тех, для кого они предназначены.

Любой подарок независимо от его размера или стоимости имеет огромную ценность. При выборе товаров, которые можно передать, горожанам следует обращать внимание на то, что сладкие наборы должны быть со сроком годности не менее трех месяцев, вещи — новыми, в упаковке и с бирками.

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