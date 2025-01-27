Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 48 0

Ровно 81 год назад город был полностью освобожден.

Фото, видео: Тарасевич Всеволод/ТАСС; 5-tv.ru

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Снятие блокады Ленинграда стало важнейшим рубежом борьбы с нацизмом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Сегодня, 27 января, исполняется 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Российский лидер в этот день по традиции почтил память жителей и защитников города.

«Для всей нашей страны ленинградская победа навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи нашего народа, важнейшим рубежом героической борьбы с нацизмом, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага — той машины смерти и истребления целых народов, которую создали нацисты», — сказал Путин на концерте «Ленинградская Победа».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на территории военно-исторического комплекса «Невский пятачок».

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