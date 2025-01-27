«Мой дядя умер у станка от голода»: истории переживших блокаду ленинградцев

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» в военно-историческом комплексе «Невский пятачок». Именно в этом месте — небольшом участке фронта к югу от города — бойцы Красной армии с первых дней блокады Ленинграда сдерживали численно превосходящие их силы противника, не позволяя нацистам приблизиться к городу.

Затем Владимир Путин традиционно побывал на Пискаревском мемориальном кладбище. Оба места и эти исторические события неразрывно связаны с семьей главы государства. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Наталии Оскерко.

Надпись на «Рубежном камне» — страшное напоминание о героической борьбе Ленинграда, зажатого в блокадное кольцо. Траурный букет к монументу президент возлагает каждый год, в любую погоду. Здесь, в месте самых ожесточенных боев, где жизнь солдата длилась не больше 52 часов — сражался и был тяжело ранен отец главы государства Владимир Спиридонович.

А на Пискаревском кладбище, в братской могиле похоронен старший брат Виктор — двухлетний ребенок не пережил самую тяжелую блокадную зиму. Глава государства возлагает цветы в память обо всех погибших.

Пискаревское — крупнейшее в мире мемориальное кладбище, посвященное жертвам Второй мировой войны. Только по официальным данным здесь покоятся полмиллиона человек

В годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вновь звучит метроном, который будто отсчитывал пульс осажденного города в самые тяжелые для него часы. За почти три года враг выпустил по Ленинграду около 150 тысяч снарядов и сбросил свыше 170 тысяч авиабомб.

«Бомбежки были, голод был, обстрелы. Мне было 12 лет, когда началась война, и когда началась блокада. И мы в это время, вместе со взрослыми, участвовали в защите нашего города», — рассказал житель блокадного Ленинграда Роман Левович.

Но вопреки всему, жизнь в городе продолжалась: работали музеи, театры, выставки. А взрослые делали все, чтобы хотя бы дети вырвались из блокадного кольца. Многие из тех, кто возлагает сегодня цветы к монументу «Мать-Родина» — вывезенные по дороге жизни малыши.

«Я был в корыте на первой машине, машина ушла в воду, шофер вытащил корыто и забросил к маме на вторую машину, так я остался жив», — рассказал житель блокадного Ленинграда Давид Москович.

На Пискаревском кладбище в этот день собираются тысячи петербуржцев. Блокадники приезжают из других городов и стран.

До сих пор данные о жертвах за всю блокаду города разнятся. По средним оценкам погибли от 600 тысяч до полутора миллиона ленинградцев. Почти 900 дней сражений, борьбы с холодом и голодом. И долгожданный прорыв злополучного кольца.

«Мой дядя работал фрезеровщиком на заводе „Большевик“. Он умер прямо у станка фрезерного от голода. И вот таких самоотверженных людей-ленинградцев было очень-очень много», — говорит местный житель Владимир Турбин.

В январе 1944 враг был отброшен от города. 27 января — день, когда ленинградцы поняли, что выстояли. Ленинградский день победы.