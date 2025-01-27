Суд продлил арест экс-замглавы Минцифры Паршину на три месяца

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 10 0

Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Суд продлил арест экс-замглавы Минцифры Паршину на три месяца

Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС; 5-tv.ru

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Бывшему заместителю главы Минцифры России Максиму Паршину продлили арест еще на три месяца. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 12 мая 2025 года. Следующее судебное заседание запланировано на 3 февраля.

Напомним, Паршина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Чиновник был задержан 13 июля 2023 года в центре Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд признал виновным бывшего депутата Михаила Глущенко в организации тройного убийства на Кипре в 2004 году и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет.

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