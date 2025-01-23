Вину не признает: Приморский суд вынес приговор экс-депутату Михаилу Глущенко

Он обвиняется в организации тройного убийства на Кипре в 2004 году.

Бывшему депутату Михаилу Глущенко Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор. Его признали виновным в организации тройного убийства на Кипре в 2004 году и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет. По совокупности — 24 года в ИК строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Прокурор в ходе прений на судебном процессе просил суд назначить Глущенко наказание в виде лишения свободы сроком на 24,5 года в колонии строгого режима, а также оштрафовать его на 300 тысяч рублей.

Ранее присяжные единогласно признали Глущенко виновным и не заслуживающим снисхождения. Сам Глущенко вины не признает.

Следствие считает, что экс-депутат организовал убийство трех человек на Кипре в 2004 году: бизнесмена Вячеслава Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и их переводчицы Виктории Третьяковой.

Глущенко будучи депутатом Госдумы и имея связи в криминальной среде, обеспечивал безопасность бизнеса Шевченко и его брата Сергея, за что каждый месяц получал около 50 тысяч долларов.

В 2003 году Глущенко уехал из России, и Шевченко прекратил с ним сотрудничество. Получив отказ, Глущенко решил заказать убийство брата Шевченко, чтобы запугать его.

По версии следствия, прибыв на Кипр с нанятыми киллерами, Глущенко распорядился убить Шевченко и его сожителей. Замысел был исполнен, бизнесмен и еще два человека скончались на месте.

Также в настоящее время Глущенко отбывает срок за заказное убийство депутата Государственной думы Галины Старовойтовой, которое произошло в ноябре 1998 года. После произошедшего задержаны были организатор убийства Юрий Колчин и один из исполнителей — Акишин. Их приговорили к 20 и 23,5 годам тюрьмы. За организацию убийства также приговорен к 17 годам лишения свободы Михаил Глущенко.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд продлил домашний арест Валерии и Артему Чекалиным.