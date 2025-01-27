ВСУ атаковали старинный храм в Белгородской области зажигательными снарядами

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 50 0

Центральный купол сооружения полностью выгорел в результате последовавшего за ударом боевиков пожара.

ВСУ атаковали храм под Шебекино зажигательными снарядами

Фото: Белгородская и Старооскольская епархия/beleparh.ru

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника сбросили зажигательный боеприпас на старинный храм Святой Троицы в селе Муром Шебекинского района Белгородской области. Об этом сообщается на сайте Белгородской и Старооскольской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

Уточняется, что атака была совершена с помощью дрона «Баба-яга», предположительно, с использованием термобарических боеприпасов.

«После сброса снарядов дрон долгое время кружил над храмом, мешая подъехать пожарным расчетам для начала тушения пожара, атакуя их», — говорится в сообщении.

В результате последовавшего за атакой сильного пожара полностью выгорел только центральный купол. Еще незначительные повреждения получила стена храма и часть настенной росписи внутри храма.

Сооружение обещают восстановить.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три мирных жителя погибли при обстреле Алешек в Херсонской области.

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