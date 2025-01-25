Три мирных жителя погибли при обстреле Алешек в Херсонской области

Минимум три мирных жителя погибли при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Алешек в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По информации губернатора, украинские боевики обстреляли населенный пункт кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования.

«На данный момент известно о трех погибших мирных жителях. Их личности устанавливаются. Опасность для гражданского населения сохраняется — город усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами», — уточнил он.

По словам Сальдо, такого массированного обстрела запрещенными видами оружия в регионе еще не было — для дистанционного минирования боевики использовали дрон «Баба Яга».

«Киевские подонки превзошли самих себя в бессмысленных зверствах против мирных людей», — резюмировал губернатор.

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