«Советую две в день съедать»: Юрий Антонов рассказал, как повышает потенцию

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 9 0

Композитор Юрий Антонов рассказал, что придерживается строгой диеты

80-летний Юрий Антонов рассказал, как повышает потенцию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Композитор придерживается строгой диеты.

Народный артист РФ Юрий Антонов признался на федеральном канале, что значительную часть его рациона составляют продукты, усиливающие мужскую потенцию. Каждый день композитор съедает два киви, а из овощей предпочитает авокадо.

Диета помогла артисту похудеть на восемь килограммов. Юрий Антонов отмечает, что полностью отказался от хлеба, а сладкое позволяет себе раз в два дня — съедает одну конфету.

«Авокадо, киви. Киви советую две в день обязательно съедать. Это, конечно, в основном распространяется на мужчин», — отмечает Антонов.

Ни для кого не секрет, что композитор предпочитает длинноногих блондинок. Мужчина уверен, что соответствует своим запросам и признается: партнерш в танцах меняет как перчатки. Скоро Юрий Антонов отмечает 80-летие. Он рассказал, что праздник по этому случаю состоится грандиозный.

«Как все русские люди. Выпивать, а потом закусывать. Танцевать кадриль буду. Я скрываю, кто будет участвовать в этом танце. Есть ограничения, конечно», — уточнил артист.

Ранее 5-tv.ru писал, о какой фигуре мечтает Юрий Антонов.

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