«Советую две в день съедать»: Юрий Антонов рассказал, как повышает потенцию

Композитор придерживается строгой диеты.

Народный артист РФ Юрий Антонов признался на федеральном канале, что значительную часть его рациона составляют продукты, усиливающие мужскую потенцию. Каждый день композитор съедает два киви, а из овощей предпочитает авокадо.

Диета помогла артисту похудеть на восемь килограммов. Юрий Антонов отмечает, что полностью отказался от хлеба, а сладкое позволяет себе раз в два дня — съедает одну конфету.

«Авокадо, киви. Киви советую две в день обязательно съедать. Это, конечно, в основном распространяется на мужчин», — отмечает Антонов.

Ни для кого не секрет, что композитор предпочитает длинноногих блондинок. Мужчина уверен, что соответствует своим запросам и признается: партнерш в танцах меняет как перчатки. Скоро Юрий Антонов отмечает 80-летие. Он рассказал, что праздник по этому случаю состоится грандиозный.

«Как все русские люди. Выпивать, а потом закусывать. Танцевать кадриль буду. Я скрываю, кто будет участвовать в этом танце. Есть ограничения, конечно», — уточнил артист.

Ранее 5-tv.ru писал, о какой фигуре мечтает Юрий Антонов.