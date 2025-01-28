«Мечта — умереть на сцене»: Татьяна Васильева заявила, что не хочет быть обузой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Татьяна Васильева рассказала, что мечтает умереть на сцене

Татьяна Васильева заявила, что в старости не хочет быть обузой детям

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса ни за что не отправится в дом престарелых.

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала, что больше всего боится стать обузой для своих детей, а потому планирует продолжать вести активный образ жизни, несмотря на возраст. В эфире федерального канала актриса заверила, что ни за что не уйдет в дом престарелых.

Народной артистке исполнилось 77 лет. Татьяна Васильева замечательно себя чувствует. В плотном рабочем графике она всегда находит время для детей и внуков. Тем не менее порой возраст все же тревожит ее. Женщина не хочет когда-либо нуждаться в помощи со стороны, а перспектива завершения актерской карьеры для нее — трагедия.

Актриса отметила, что даже самый родной и любящий человек рано или поздно устанет нести на себе ответственность за пожилого родственника, а потому быть на месте последнего Васильева не хочет. Ее мечта — дарить зрителям радость до последних минут жизни.

«Я бы согласилась умереть, но не идти в дом престарелых. Моя мечта — умереть на сцене. Но это мечта такая великая, если Бог пошлет. Самая великая смерть!» — поделилась актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Татьяна Васильева станет бабушкой в седьмой раз.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.13
-1.13 102.75
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:55
В Госдуме предложили разрешить мигрантам работать в полиции спустя десять лет после получения гражданства
4:35
«Понравилась безумно»: мексиканская актриса Рехиль о Москве
4:15
В феврале прибавка к пенсии составит более тысячи рублей
3:55
«Мечта — умереть на сцене»: Татьяна Васильева заявила, что не хочет быть обузой
3:35
Эксперт оценил вероятность выхода Калифорнии из состава США
3:15
Посетителей и сотрудников «Воронцовских бань» эвакуировали в Москве

Сейчас читают

«Не патриот, а вор и отец уклониста»: компромат из офиса Зеленского бьет по Порошенко
«Золотую судью» Хахалеву задержали в аэропорту Баку
Не целят, а вредят: какой вред экстрасенсы-мошенники наносят здоровью клиентов
Кофе или чай: какой напиток сильнее вредит здоровью

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год