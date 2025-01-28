Актриса ни за что не отправится в дом престарелых.

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала, что больше всего боится стать обузой для своих детей, а потому планирует продолжать вести активный образ жизни, несмотря на возраст. В эфире федерального канала актриса заверила, что ни за что не уйдет в дом престарелых.

Народной артистке исполнилось 77 лет. Татьяна Васильева замечательно себя чувствует. В плотном рабочем графике она всегда находит время для детей и внуков. Тем не менее порой возраст все же тревожит ее. Женщина не хочет когда-либо нуждаться в помощи со стороны, а перспектива завершения актерской карьеры для нее — трагедия.

Актриса отметила, что даже самый родной и любящий человек рано или поздно устанет нести на себе ответственность за пожилого родственника, а потому быть на месте последнего Васильева не хочет. Ее мечта — дарить зрителям радость до последних минут жизни.

«Я бы согласилась умереть, но не идти в дом престарелых. Моя мечта — умереть на сцене. Но это мечта такая великая, если Бог пошлет. Самая великая смерть!» — поделилась актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Татьяна Васильева станет бабушкой в седьмой раз.