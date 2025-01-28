«Нужно наслаждаться историей»: Агния Кузнецова о истинном назначении кино

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 30 0

Актриса Агния Кузнецова уверена, что кино не должно ничему учить

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Сюжет и актеры на экране — главные составляющие любого фильма, уверена актриса.

Актриса Агния Кузнецова уверена, что кино не должно ничему учить. Об этом артистка рассказала 5-tv.ru на премьере фильма «Лотерея».

«Кино не должно ничему учить. Нужно наслаждаться историей, наслаждаться обществом актеров на экране. И все будет хорошо», — объяснила она.

Ее коллега Евгений Кулик придерживается другого мнения. Новый фильм «Лотерея» — о том, что легкие деньги не принесут счастья, уверен блогер. Кулик сыграл одну из главных ролей в авантюрной комедии. Он признался, что иногда принимает участие в лотереях, но только «ради прикола». Комик не питает слабости к азартным играм, а потому ему не интересно закупаться билетами и ждать заветных результатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Кулик снова стал папой и дал сыну имя… Лотерей. Комик становится отцом уже в третий раз. Вместе с супругой Ригиной Гайсиной он воспитывает дочь Софию и сына Федора. Пара познакомилась в социальных сетях — девушка долго следила за творчеством актера, прежде чем осмелилась познакомиться с ним.

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«Нужно наслаждаться историей»: Агния Кузнецова о истинном назначении кино

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