Минюст США уволило более десятка сотрудников, помогавших преследовать Трампа

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

В минюсте США уволили сотрудников, которые занимались делами против Трампа

AP узнало об увольнении занимавшихся делами против Трампа сотрудников минюста

Фото: www.globallookpress.com/Chris Kleponis - Pool via CNP

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Эти меры — стремление администрации избавиться от «нелояльных президенту» работников.

Сотрудники Министерства юстиции США, которые занимались делами против президента Дональда Трампа, лишились работы. Ведомство уже уволило более десятка человек, сообщило агентство Associated Press.

«Сегодня исполняющий обязанности генерального прокурора Джеймс Макгенри уволил ряд должностных лиц министерства юстиции, которые сыграли значительную роль в преследовании президента Трампа. В свете их действий исполняющий обязанности генерального прокурора не доверяет этим должностным лицам в оказании содействия в добросовестной реализации повестки дня президента. Это действие соответствует миссии по прекращению использования правительства в качестве оружия», — сказано в сообщении.

В публикации подчеркивается, что сотрудники из команды специального прокурора Джека Смита лишились своих мест исходя из «решимости администрации очистить правительство от работников, которых она считает нелояльными президенту».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что эксперт оценил вероятность выхода Калифорнии из состава США. В штате уже начали собирать подписи.

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