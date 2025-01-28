Полтора триллиона долларов убытков: ИИ из Китая уронил фондовый рынок США

Искусственный интеллект (ИИ) из Китая отправил в нокаут американский фондовый рынок. Инвесторы всего за сутки потеряли полтора триллиона долларов. Что сопоставимо с ВВП Испании.

Панику на рынке ценных бумаг вызвало китайское приложение DeepSeek. Это чат-бот с искусственным интеллектом, который оказался проще и дешевле разработок из Кремниевой долины. И это уже оценили пользователи. Приложение за сутки стало самым скачиваемым в США, Британии, Японии и Южной Корее.

На этом фоне акции американских гигантов рухнули почти на 20 процентов. Досталось даже таким именитым игрокам, как Apple, Google, Nvidia и Microsoft. А пользователи заметили, что фондовый рынок символично стал напоминать китайский флаг.

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