Старинные трамваи и советское такси: Музей транспорта Москвы отмечает пятилетие

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Музей транспорта Москвы отмечает пятилетие

Старинные трамваи и советские такси: Музей транспорта Москвы отмечает пятилетие

Фото: mos.ru

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В коллекции учреждения 1 515 артефактов и 237 единиц техники, в том числе уникальные экспонаты.

Музею транспорта Москвы исполнилось пять лет со дня открытия. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что за сравнительно небольшой срок работы учреждение стало одним из ключевых транспортных и технических музеев столицы, задача которого — сохранить транспортное наследие Москвы и повысить к нему интерес с помощью различных проектов.

На сегодня в коллекции музея 1515 артефактов и 237 единиц техники — легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, такси, машин городских служб, вело- и мототехники. Среди них есть уникальные экспонаты: единственная воссозданная на подлинной ходовой части конка 1872 года, один из двух сохранившихся в мире трамвайных вагонов БФ, легковой автомобиль КИМ-10-50, крановая платформа СВАРЗ, автобус ЗИС-154, а также единственный сохранившийся в мире метровагон Б.

Учреждение регулярно проводит выставки и экскурсии, реализует культурно-исторические проекты. С 2021 года в музее работает свое экскурсионное бюро, которое организует прогулки в метро, по Северному и Южному речным вокзалам.

Летом большим спросом у посетителей пользуется экспозиция музейных фондов. Здесь можно увидеть свыше 100 экспонатов легковой, грузовой и городской техники времен СССР — такси, милицейские автомобили, редкие «Москвичи», автобусы и легендарные машины 1980-х годов. Еще гостям показывают, как сотрудники музея реставрируют технику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным мэра столицы Сергея Собянина, объем туристско-экскурсионного потребления в Москве в 2024 году превысил 1,5 триллиона рублей, поступления в бюджет города оцениваются в 210 миллиардов рублей.

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