Собянин: туризм вносит все больший вклад в развитие Москвы

Объем туристско-экскурсионного потребления в Москве в 2024 году превысил 1,5 триллиона рублей. Поступления в бюджет города оцениваются в 210 миллиардов рублей, рассказал в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Это значит, что ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает. А наша стратегия полностью соответствует мировым туристическим трендам», — отметил он.

Один из таких трендов — быстрое принятие решений и онлайн-потребление контента. Многие путешественники привыкли все делать в Интернете. Например, подбирать маршрут, искать и бронировать отели и столики в ресторане, покупать билеты в музей или театр. В этом россиянам во многом помогает московская экосистема Russpass.

Кроме того, «цифра» приходит в музеи и на другие объекты посещения. Использование технологий виртуальной и дополненной реальности увеличивает число туристов примерно на 30%. Столичные учреждения активно пользуются этими возможностями.

Еще один новый мировой тренд — сочетание деловой и культурной программы в бизнес-поездке. Специализированные форумы, тренинги, выставки и другие подобные мероприятия все чаще проводят в старинных усадьбах, музеях и на других необычных площадках.

В этой нише Москва обладает уникальными конкурентными преимуществами. Ожидается, что к 2030 году деловой туризм вырастет больше чем в два раза и достигнет восьми миллионов человек в год.