«Не стеснялась в выражениях»: Сати Казанова закатила скандал в аэропорту Стамбула

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Певица Сати Казанова возмутилась равнодушием сотрудников в аэропорту Стамбула.

Сати Казанова с дочкой на руках закатила скандал в турецком аэропорту

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Что стряслось с певицей?

Российская певица Сати Казанова вместе с супругом Стефано Тиоццо и трехмесячной дочкой прилетела в Италию, на родину мужа. Однако в аэропорту она столкнулась с проблемами. Стресс сильно повлиял на исполнительницу, и она поддалась эмоциям. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Из Москвы семья должна была лететь на самолете турецкой авиакомпании в Турин с двухчасовой пересадкой в Стамбуле. Но рейс задержали, и пассажиры чуть не пропустили второй самолет, так как прибыли в турецкий город за 45 минут до следующего вылета.

Певица с грудным ребенком на руках бежала через весь аэропорт Стамбула, чтобы успеть на посадку. Она пожаловалась, что сотрудники воздушной гавани не пытались ей помочь.

«Мы как идиоты бежали в другой конец аэропорта! Нам никто не предложил помощь. Мы подошли к нескольким ребятам на гольфкарах, просили довезти. Абсолютный игнор, ноль заботы!» — высказалась Казанова.

Муж артистки следовал впереди, чтобы попробовать задержать вылет. Он успел в последний момент. Певица вступила в конфликт с сотрудниками авиакомпании, поскольку ее поразило их равнодушие.

«Не стеснялась в выражениях», — сообщила певица.

В Италии звезда останется не менее чем на месяц. В планах у Казановой показать новорожденную внучку прабабушке мужа, которой исполнилось уже 102 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Сати Казановой получила итальянский паспорт.

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