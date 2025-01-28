Предмет ОДНКР вернется в российские школы в 2026 году

Программа обучения будет рассчитана на учащихся пятых, шестых и седьмых классов.

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР) вернется в школы с 1 сентября 2026 года. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«С 1 сентября 2026 года дети начнут изучать основы духовно-нравственной культуры России», — сказал он на торжественном пленарном заседании ХХХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.

В свою очередь патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что предмет будет рассчитан на учащихся пятых, шестых и седьмых классов, а преподавать его будут учителя истории. Возвращение ОДНКР глава Русской православной церкви (РПЦ) назвал важным событием для российских школ.

На днях стало известно, что в репертуаре школьных уроков музыки могут появиться композиции Олега Газманова и SНАМАN (Ярослав Дронов). В Минпросвещения решили кардинально пересмотреть существующую программу, сделав ее современной и интересной для учеников.

В ведомстве отметили, что сейчас многие школьники попросту не воспринимают «музыку» серьезно, хотя это такой же обязательный предмет, как русский язык и математика.

Основой обновленной программы уроков музыки станет воспитание патриотизма и любви к родине. Отвечать за подбор репертуара будет группа экспертов. Уже известно, что в нее войдут дирижер Валерий Гергиев и оперный певец Ильдар Абдразаков, а также представители института имени Щукина и академии имени Гнесиных.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Рособрнадзоре прокомментировали слухи об отмене ЕГЭ.