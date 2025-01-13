Не может быть и речи: в Рособрнадзоре прокомментировали слухи об отмене ЕГЭ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

В Рособрнадзоре опровергли слухи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы

В Рособрнадзоре прокомментировали слухи об отмене ЕГЭ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Тема:
ЕГЭ

Глава ведомства Анзор Музаев призвал старшеклассников продолжать готовиться к предстоящему экзамену.

Об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ближайшие годы не может быть речи. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Все изменения в этой серьезнейшей сфере анонсируются за несколько лет, чтобы выпускники могли заранее к ним приготовиться», — подчеркнул он в комментарии РИА Новости.

Учащихся Музаев призвал продолжать готовиться к предстоящим экзаменам, не верить слухам и опираться на официальную информацию, публикуемую на ресурсах Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов ранее заявил, что в России уже начался процесс отказа от ЕГЭ, и в стране может появиться новая система оценки знаний школьников.

«Я убежден, что в России появится новая система оценки знаний школьников, которая будет сочетать в себе лучшие элементы ЕГЭ, советской системы образования и российской системы образования», — сказал Нилов в интервью РИА Новости.

По словам депутата, уже сейчас можно наблюдать изменения в системе образования, в том числе внедрение интегральной оценки.

До этого глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ввести в школах интегральную оценку знаний выпускников, принятую в Советском Союзе. Она заключается в определении среднего балла, который выставляется ученику по итогам четверти или полугодия. Эти результаты, по предложению Фадеева, учитывались бы вместе с ЕГЭ при поступлении в вуз.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как изменится ЕГЭ в 2025 году.

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