Часы Судного дня вновь приблизились к «ядерной полуночи»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Стрелки Часов судного дня поставили на 23:58:31

Фото, видео: Jacquelyn Martin/ТАСС; 5-tv.ru

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До «катастрофы» человечеству осталось менее полутора минут.

Стрелки Часов судного дня передвинули в положение 23:58:31. Это на одну секунду ближе, чем в предыдущие два года, и это самое близкое расстояние до «ядерной полуночи» за всю 78-летнюю историю проекта.

Часы Судного дня (Doomsday Clock) — проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», запущенный в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. До сих пор переводом стрелок часов «заведует» совет директоров журнала и приглашенные эксперты, в числе которых 18 лауреатов Нобелевской премии.

Часы судного дня символически показывают напряженность текущей международной обстановки и уровень развитии ядерного оружия в мире. Сама полночь символизирует момент глобального катаклизма.

В январе 2023 года стрелки Часов судного дня передвинули на 23:58:30 — как никогда ранее близко к полуночи. Причиной были названы боевые действия на Украине, которые, по мнению ученых, создают риск ядерной эскалации, а также конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, который «отражает ужасы современной войны» даже без ядерной угрозы.

В январе прошлого года стрелки на часах переводить не стали. Как пояснило руководство «Бюллетеня ученых-атомщиков», в 2024 году для человечества сохранились все те же угрозы, которые возникли годом ранее.

И вот теперь стрелки на Часах судного дня передвинули на одну секунду ближе к полуночи, что означает усиление риска глобальной катастрофы для человечества, по мнению ученых.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что такое часы Судного дня и как они работают.

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Часы Судного дня вновь приблизились к «ядерной полуночи»

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