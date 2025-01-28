Российская сторона была готова закрыть глаза на спорные моменты в договоре «ради недопущения кровопролития», однако Киев все равно решил воевать.

Стамбульские соглашения 2022 года были основаны на украинских предложениях. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в ходе рабочей поездки в Самарскую область.

«Украинские предложения — я хочу это подчеркнуть, это очень важно — легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле. Это состоялось 15 апреля», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, европейские лидеры убедили его отвести войска от Киева, чтобы не заставлять Украину подписывать мирный договор «с пистолетом у виска». При этом российская сторона была готова к очередному обману со стороны Запада, и тем не менее Путин согласился отвести войска «ради недопущения кровопролития». Вывод российских сил был завершен 4 апреля.

Далее, 15 апреля, когда российские войска уже полностью вышли из-под Киева, был согласован мирный договор в Стамбуле. Многие пункты в нем были спорными, на что указывали МИД и другие ведомства, однако Путин снова распорядился передать Киеву согласие. Российский лидер даже согласился на личную встречу президентов.

Однако затем украинская сторона взяла недельную паузу для консультаций с союзниками. А после визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Киев и вовсе заявил, что будет воевать с Россией «до последнего украинца». Сегодня это подтверждают и украинские, и британские чиновники, отметил Путин.

«Приняли решение не подписывать мирных соглашений. Но повторю еще раз: 4 апреля 2022 года войск российских под Киевом уже не было, а соглашения были окончательно согласованы 15 апреля, а указ о запрете переговоров был подписан в конце сентября и вступил в силу 4 октября, то есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения. Поэтому говорить о том, что запрет на переговоры был введен, когда российские военные стояли под Киевом, совершенно некорректно», — подчеркнул российский президент.

Путин также отметил, что специальная военная операция (СВО) на Украине может закончиться через полтора-два месяца, если западные спонсоры перестанут помогать Киеву.

Также российский лидер выразил готовность назначить представителей для переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским*, который законодательно запретил себе вести диалог с российским лидером.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия, по словам Путина, в 2022 году предлагала Украине уйти с территорий Донецкой и Луганской народных республик во избежание конфликта.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти