Путин: РФ в 2022 году предлагала Киеву уйти из ДНР и ЛНР во избежание конфликта

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 29 0

Украина не согласилась на такие условия.

Путин: РФ в 2022 году предлагала Киеву уйти из ДНР и ЛНР во избежание конфликта

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Россия в 2022 году предлагала Украине уйти с территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) во избежание конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Изначально мы сказали украинскому руководству, тогдашнему, что люди в ЛНР и ДНР не хотят быть в составе Украины. Уходите оттуда и все, на этом все закончится», — сказал он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Путин напомнил, что переговоры были начаты сразу после начала специальной военной операции (СВО), однако украинская сторона в последний момент решила не соглашаться на условия мирного завершения конфликта.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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