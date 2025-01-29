Юрий Колокольников появится в третьем сезоне американского сериала «Белый лотос»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

В третьем сезоне американского сериала «Белый лотос» появится Юрий Колокольников

Российский актёр Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне «Белого лотоса»

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Участие актера в проекте не было анонсировано.

Актер Юрий Колокольников принял участие в съемках третьего сезона американского сериала «Белый лотос». Об этом артист сообщил на своей странице в соцсетях.

Эта новость оказалась сюрпризом для поклонников, ведь об участии Колокольникова в сериале ранее не заявляли. Когда появился трейлер третьего сезона, актер опубликовал в своем блоге кадры из него.

«Ты уедешь совсем другим человеком», — подписал Юрий скриншоты слоганом проекта.

Шоураннер «Белого лотоса» Марк Уайт создал сериал-антологию для сети HBO. Она известна такими проектами, как «Игра престолов», «Чернобыль» и «Сопрано». В центре сюжета «Лотоса» — сотрудники и гости вымышленной компании «White Lotus». Каждый сезон — новые актеры и одна неделя жизни на курорте, в этот раз — Таиланд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юрий Колокольников рассказал об изменениях в жизни после ролей. Воплощаемые образы влияют на актера только в том случае, если он сам переживает кардинальные перемены в жизни.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.97
0.84 101.60
-1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:34
Помогающие бороться в онкологией вещества обнаружили ученые в шиповнике
5:14
Юрий Колокольников появится в третьем сезоне американского сериала «Белый лотос»
4:54
«Мы победим!» — в центре Санкт-Петербурга отметили китайский Новый год
4:34
Оттепель в Москве сменится морозами в начале февраля
4:14
Директор Лувра жалуется на плачевное состояние музея
3:54
«Выводит из организма стресс»: какой шоколад самый полезный

Сейчас читают

Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Нурмагомедов, Бородина и Волочкова: за что звезды попадают в авиаскандалы
«Вы вообще себя видели?»: стилист Омар Байрамов осудил коллег «в люксе»
Жить дольше и активнее: какой врач помогает замедлить старение

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год