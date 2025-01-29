Юрий Колокольников появится в третьем сезоне американского сериала «Белый лотос»

Участие актера в проекте не было анонсировано.

Актер Юрий Колокольников принял участие в съемках третьего сезона американского сериала «Белый лотос». Об этом артист сообщил на своей странице в соцсетях.

Эта новость оказалась сюрпризом для поклонников, ведь об участии Колокольникова в сериале ранее не заявляли. Когда появился трейлер третьего сезона, актер опубликовал в своем блоге кадры из него.

«Ты уедешь совсем другим человеком», — подписал Юрий скриншоты слоганом проекта.

Шоураннер «Белого лотоса» Марк Уайт создал сериал-антологию для сети HBO. Она известна такими проектами, как «Игра престолов», «Чернобыль» и «Сопрано». В центре сюжета «Лотоса» — сотрудники и гости вымышленной компании «White Lotus». Каждый сезон — новые актеры и одна неделя жизни на курорте, в этот раз — Таиланд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юрий Колокольников рассказал об изменениях в жизни после ролей. Воплощаемые образы влияют на актера только в том случае, если он сам переживает кардинальные перемены в жизни.