«Ты играешь литературу»: Юрий Колокольников об изменениях в жизни после ролей

Воплощаемые образы влияют на актера только в том случае, если он сам переживает кардинальные перемены в жизни.

Изменения в жизни актера происходят после каждой прожитой минуты и роли не имеют к этому никакого отношения. Такую позицию высказал Юрий Колокольников корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний Ронин», в котором он сыграл одну из главных ролей.

«Я думаю, после каждой минуты проживания жизни мы меняем представления о себе, но это никак не связано с ролью. Роль — это просто роль», — уверен артист.

По мнению Колокольникова, актерство — это «ремесленная работа», а он прежде всего играет персонажа, но никак не себя самого.

«Это же очень, на самом деле, ремесленная работа. Мне кажется, ты как бы все равно играешь литературу, которая заложена в материале, это какой-то отдельный человек», — отметил актер.

Несмотря на такое видение, артист все же не стал отрицать, что любая роль требует полного включения и каждый исполнитель в своем персонаже пытается найти что-то общее с самим собой. Таким образом и происходит познание себя через роль.

«Да, безусловно, во всем нужно найти что-то в себе, это да. <…> Но в целом, конечно, все роли — это все равно ты. Это только ты. Ты можешь надеть какой-то парик, кого-то изображать, но это все равно ты», — резюмировал актер.

К слову, в фильме Колокольников сыграл одинокого путника Ронина, который странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента.

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