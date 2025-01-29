Подогрев сидений в автомобиле может быть опасен для женщин

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Уролог Белопольский: подогрев сидений может вызвать у женщин острый цистит

Названа опасность подогрева сидений для женщин

Фото: 5-tv.ru

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Злоупотребление этой функцией способствует развитию заболеваний мочеполовой системы.

У женщин, которые на постоянной основе пользуются подогревом сидений в машине, может развиться острый цистит. Об этом рассказал уролог Центра молекулярной диагностики эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский в беседе с Газета.ру.

«Теплые сидения в автомобиле, как и, по сути, и само тепло не опасны ни для мужчин, ни для женщин. Опасно, когда происходит перегрев сидений и в дальнейшем, при выходе из автомобиля перегрев сменяется резким переохлаждением, что пагубно влияет на мочеполовую систему мужчин и женщин», — рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что резкий контраст температур способен привести к обострению урогинекологических заболеваний и воспалительным заболеваниям органов малого таза. Что касается цистита — перегрев сидений ускоряет размножения патогенов, которые вызывают болезнь.

«Цистит, простатит и другие заболевания мочевыводящей системы относятся к инфекционно-воспалительным заболеваниям. Они ни в коем случае не лечатся никогда и не лечились теплыми ваннами. Показано и разрешено — физиотерапевтическое лечение, лазеротерапевтическое лечение, лазерное лечение, озонотерапия», — объяснил врач.

Для того, чтобы избежать неприятных последствий, следует отключать подогрев сидений через 10-15 минут. Также можно завести автомобиль и выйти на улицу. Машина прогреется, примерно, за семь минут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем мужчинам грозит переохлаждение зимой.

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