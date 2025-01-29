Драконы и панды: как отпраздновали китайский Новый год в Москве и Петербурге

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На площадях столицы появились своеобразные чайна-тауны.

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Cfoto; 5-tv.ru

Масштабные концерты, фейерверки и многочисленные ярмарки. Китай с размахом встречает Новый год по лунному календарю. В Поднебесной его называют Чунь цзе, или праздник весны. Его символ — зеленая деревянная змея. А обязательные атрибуты — национальные танцы и парады в костюмах.

В последние годы Китай поражает зрителей еще и высокотехнологичными шоу с участием тысяч квадрокоптеров.

Масштабный фестиваль по случаю праздника открылся и в Москве. Столичные улицы украсили десятки инсталляций с драконами и пандами. А на площадях появились своеобразные чайна-тауны. В них можно приобщиться к богатейшей культуре Поднебесной.

«Сегодня масштабы, по сравнению с прошлым годом, намного больше и помасштабнее. И это нас сильно радует, потому что это символ дружбы между нашими странами, это обмен культуры наших стран», — заявил заместитель генерального директора Союза китайских предпринимателей в России Ван Сяо Жань.

В Москве символом дружбы двух народов стал огромный красный дракон, который обвивает новогоднюю русскую ель.

А в Петербурге в честь праздника торжественно развели Дворцовый мост. Нетрудно догадаться, что главная переправа Северной столицы была подсвечена красным. Церемонию даже транслировали по Центральному телевидению Китая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как украсили Москву к китайскому Новому году.

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