Матвиенко: поддержка участников СВО — приоритет в работе сенаторов

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Председатель Совфеда призвала парламентариев уделить особое внимание ветеранам ВОВ.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Поддержка участников СВО и их семей была и остается безусловным приоритетом в работе сенаторов. Об этом на первом пленарном заседании весенней сессии заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что парламентариям необходимо еще раз посмотреть, как выстроена работа в регионах по реабилитации бойцов, а также по их трудоустройству.

«От сенаторов требуется не только продолжать донастраивать вопросы правовой и социальной защиты наших бойцов, но также внимательно следить, насколько эффективно реализуются уже принятые законы. Знаю, что на местах делается очень много, но нюансы есть всегда. Поэтому прошу вас в своих регионах быть в постоянном контакте с нашими защитниками, с их родными и принимать деятельное участие в их судьбе», — сказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Спикер также напомнила, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) сенаторы обязаны знать каждого ветерана в своем регионе поименно, уделить им особое внимание и заботу. Всего в России сейчас проживает около семи тысяч фронтовиков.

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