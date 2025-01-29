Остановка строго запрещена и наказуема. В Петербурге перенастроили камеры фотофиксации у станций метро. Теперь вместо минуты снимок делается через считанные секунды. Это уже увидели водители, получив уведомления о штрафах. Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко узнал, во сколько обойдется промедление.

Таксист Дмитрий Громов теперь десять раз подумает, прежде чем брать заказ рядом с метро. Ждал пассажира у «Спортивной» всего полминуты. Но и этого хватило, чтобы через пару дней водителю прилетел штраф.

«Внезапно три тысячи — это немаленькие деньги. Очень накладненько, бьет по карману, особенно если заказ там у меня, допустим, в 300 рублей», — возмутился автомобилист.

Конечно, вставать под знаком «Остановка запрещена» нельзя по закону, но некоторые водители, особенно таксисты, по необходимости нарушают это правило. Зафиксировать момент раньше было трудно даже с помощью камер фотофиксации.

Они делают два снимка — в момент остановки автомобиля и через минуту. Этого времени раньше хватало для посадки и высадки пассажиров. Но теперь ситуация изменилась: повторный снимок камера делает уже через 6 секунд.

«Водители один за другим подъезжают, останавливаются — сажают, высаживают. Сократили исключительно для того, чтобы лишить водителей возможности пользоваться этим техническим интервалом, так как запрет действует тотальный», — комментирует ситуацию эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Новые настройки камер решают сразу две задачи — расчищают дороги и пополняют бюджет, ведь штрафов теперь, скорее всего, станет гораздо больше. В комитете по транспорту подчеркивают, что нововведения никак не нарушают закон.

«На участках дороги, где установлен дорожный знак 3.27 „Остановка запрещена“, остановка любых транспортных средств запрещена независимо от ее длительности. Государственный стандарт устанавливает, что интервал времени между двумя фиксациями транспортного средства не должен быть менее пяти секунд», — констатировали в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Высадить кого-то и не получить при этом штраф теперь практически невозможно. Корреспондент «Известий» попробовал за шесть секунд отстегнуть ремень, открыть дверь и выйти.

«Мы очень старались, но не уложились в отведенное время, понятное дело, что еще сложнее сделать это будет пожилым людям, пассажирам с детьми и тем, у кого вещи находятся в багажнике. Им дополнительно потребуются еще минимум 30 секунд», — резюмировал корреспондент.

Больше всего от нововведений пострадают таксисты и пассажиры, живущие в местах с плохой транспортной доступностью. Например, в районе метро «Комендантский проспект».

«Эта перенастройка, она к чему приведет? Она приведет к очередному скачку цен. Стоимость услуг такси в очередной раз подорожает, потому что таксисты попытаются заложить в стоимость поездки количество штрафов, которые к ним, возможно, придут», — предупреждает представитель Общественного совета по развитию такси по Северо-Западному региону Андрей Белов.

А в Москве подобные ограничения действуют уже несколько лет, но жители столицы их как будто не замечают. Наши эксперты рассказали, почему.

«В Москве есть определенные места для посадки, высадки пассажиров, у каждого практически метро есть карманы либо отведенные места. Стоянка для такси. В Питере пока этого нет, там есть общее пространство — общая дорога», — сказал автоюрист Дмитрий Золотов.

Пока о массовом появлении парковок для такси речь не идет, зато растет число камер, работающих с новыми настройками. Только за прошлый год в Петербурге за остановку под запрещающим знаком выписали больше миллиона штрафов и задержали около ста тысяч автомобилей.