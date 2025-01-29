В петербургском управлении ФАС проходят обыски

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По предварительным данным, это связано с делом так называемых профессиональных жалобщиков.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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В Петербурге в эти минуты проходят обыски в управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). По неподтвержденной пока информации, около десяти сотрудников ведомства доставлены к следователям. По предварительным данным, это связано с делом так называемых профессиональных жалобщиков.

Когда к участию в торгах допускалась компания, которая затягивала проведение тендеров, оспаривая условия конкурса. В это же время добропорядочные участники теряли время и, естественно, прибыль.

Ускорить вопрос предлагали за вознаграждение, и тогда все претензии отзывали. Касалось это в основном дорожных контрактов. По данным «Известий», есть вопросы и к госзакупкам, связанным со школами и детскими садами.

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