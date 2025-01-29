Так и манит прилечь: врач предупредила об опасности дневного сна

Такое отдых может привести к возникновению серьезных заболеваний.

Продолжительный сон в течение дня может ухудшить здоровье. Об этом рассказала в беседе с URA.RU врач-сомнолог Елена Царева.

Спать в дневное время суток необходимо дошкольникам, так как в это время происходит активная выработка гормонов, в которой нуждается растущий организм. У взрослых людей такой потребности нет, а излишняя сонливость может стать признаком заболевания и привести к менее качественному восстановлению организма за ночь.

Наблюдается желание поспать в часы всеобщего бодрствования у людей, находящихся в депрессии, испытывающих недостаток важных витаминов D и B в организме и при болезни.

«К примеру, если взять сезонное ОРВИ, то при первых признаках заболевания у человека повышается потребность во сне, так как во сне организм восстанавливается и формируется иммунитет», — объясняет специалист.

Артериальное давление, анемия, хронический стресс, проблемы с щитовидной железой, некоторые неврологические девиации ведут к сонливости. Прием успокоительных также может повлиять на мозговые процессы и склонять ко сну.

С профилактической стороны дневной сон вреден.

«Общая тенденция такова, что плюсов дневного сна меньше, чем минусов. В итоге человек получает ощущение тяжелой головы, потому что организм успевает погрузиться в более глубокие стадии сна, из которых пробудиться довольно тяжело», — говорит сомнолог.

Такой сон повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения у людей от 30 до 40 лет.

Здоровый сон взрослого человека должен составлять от 6,5 до десяти часов за ночь. Норма, по словам врача, определяется в зависимости от возраста, состояния здоровья и климата в месте проживания.

Сон днем возможен пару раз за месяц и не больше чем в 45 минут. Именно за это время легкая дремота не переходит в глубокую фазу, поэтому возможно остаться бодрым.

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