Лолите отомстили коммунальщики: квартира певицы осталась без газа

Теперь артистка просит соседей впустить ее помыться.

Певица Лолита Милявская добилась подключения газа своим соседям. Однако его вернули всем, кроме самой знаменитости. Подробностями случившегося она поделилась в социальных сетях.

Несколько дней назад артистка пожаловалась на работников газовой службы. По ее словам, специалисты нашли в ее квартире некие нарушения. Из-за этого подача газа была прекращена у всего многоквартирного дома, который находится в центре Москвы — на Старой Басманной улице.

«Дали газ всем соседям. Огромное спасибо, дорогие журналисты, за проделанную вами работу. Я знаю, что вы замучили вопросами и запросами жилищников», — сказала она.

Совместными усилиями проблема была практически устранена. Но сама певица так и осталась без газа. Она уверена, что таким образом газовая служба решила отомстить ей за пост.

Артистка иронично попросила соседей, чтобы те впустили ее помыться. А также намекнула: если ей не вернут газ, то она будет вынуждена снова привлечь СМИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита опубликовала уникальные кадры со взрослой дочерью.

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