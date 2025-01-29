Лолите отомстили коммунальщики: квартира певицы осталась без газа
Певица Лолита добилась подключения газа своим соседям
Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; Instagram*/lolitamilyavskaya; 5-tv.ru
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Теперь артистка просит соседей впустить ее помыться.
Певица Лолита Милявская добилась подключения газа своим соседям. Однако его вернули всем, кроме самой знаменитости. Подробностями случившегося она поделилась в социальных сетях.
Несколько дней назад артистка пожаловалась на работников газовой службы. По ее словам, специалисты нашли в ее квартире некие нарушения. Из-за этого подача газа была прекращена у всего многоквартирного дома, который находится в центре Москвы — на Старой Басманной улице.
«Дали газ всем соседям. Огромное спасибо, дорогие журналисты, за проделанную вами работу. Я знаю, что вы замучили вопросами и запросами жилищников», — сказала она.
Совместными усилиями проблема была практически устранена. Но сама певица так и осталась без газа. Она уверена, что таким образом газовая служба решила отомстить ей за пост.
Артистка иронично попросила соседей, чтобы те впустили ее помыться. А также намекнула: если ей не вернут газ, то она будет вынуждена снова привлечь СМИ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита опубликовала уникальные кадры со взрослой дочерью.
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