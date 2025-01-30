СК возбудил четыре уголовных дела после убийства лесничих в Калужской области

Трое сотрудников Куйбышевского лесничества в деревне Усохи Калужской области были убиты. Возбуждены четыре уголовных дела, о чем сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«По факту гибели трех сотрудников Куйбышевского лесничества возбуждено четыре уголовных дела. <…> Дополнительно возбуждены три уголовных дела по статьям: «Незаконное лишение свободы», «Умышленное уничтожение имущества путем поджога», «Незаконный оборот оружия“», — сообщает ведомство.

Ранее было возбуждено дело по статье «Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности».

Напомним, утром 29 января пятеро сотрудников лесничества пришли в дом к 64-летнему мужчине, чтобы проверить информацию о том, что тот якобы незаконно вырубает лесные насаждения.

Гражданин оказал сопротивление. По предварительной информации, он начал стрельбу из пистолета. В процессе вооруженного нападения погибли трое мужчин. Двоих оставшихся в живых сотрудников, в их числе была женщина, подозреваемый в своем доме сковал наручниками. Далее он поджег автомобиль, на котором приехали потерпевшие. В салоне транспортного средства правоохранительные органы зафиксировали обугленное тело одного из сотрудников лесничества.

По имеющимся данным, сотрудники полиции и МЧС прибыли на место трагедии и возгорания. Нападавший намеренно лишил себя жизни. Его заложники были освобождены и доставлены в больницу, где им предоставили медицинскую помощь, после чего отправили домой.

Следствие также установило, что нападавший мужчина уже был ранее судим, а в его доме были найдены оружие и боеприпасы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «черный лесоруб» расстрелял сотрудников лесничества в Калужской области.