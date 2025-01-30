Зарплаты украинских чиновников пострадают от предпринятой Трампом заморозки зарубежного финансирования

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Киев в срочном порядке пересматривает программы, которые ранее субсидировали Штаты.

Фото, видео: 5-tv.ru

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На Украине сейчас срочно перебирают проекты, которые зависели от поддержки США. Это делается для того, чтобы понять, сколько потребуется денег для их продолжения.

По данным Assосiated Press, после заморозки Трампом финансирования зарубежных программ без зарплат могут остаться даже некоторые украинские чиновники. Ведь по разным оценкам до 90% всех денег Киева — это как раз западная помощь.

Кстати, прекращение финансирования уже сохраняет в американском бюджете примерно по одному миллиарду долларов ежедневно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Правительство РФ выделит более 11 миллиардов рублей на выплаты участникам спецоперации. Такая социальная поддержка должна помочь им преодолеть последствия ранений, пройти реабилитацию. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства уточнил, что средства будут направлены на единовременные выплаты бойцам, получившим ранения, которые повлекли наступление инвалидности. Денежная поддержка поможет им как можно скорее вернуться домой.

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