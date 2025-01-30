Мэрил Стрип чуть не погибла во время пожаров в Калифорнии

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 26 0

История актрисы больше похожа на сюжет приключенческого фильма.

Мэрил Стрип чуть не погибла в огне калифорнийских пожаров

Фото: www.globallookpress.com/Manuele Mangiarotti

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Голливудская актриса Мэрил Стрип могла погибнуть во время пожаров, обрушившихся на Калифорнию в январе. Об этом рассказал племянник артистки Эйб в беседе с журналистами New York Magazine.

Жители района, где жила Стрип были вынуждены эвакуироваться, огонь все ближе подходил к их домам. Время спастись у актрисы было, но внезапно упавшее дерево загородило единственный выезд с ее участка.

Тревожная ситуация не стала проблемой для находчивой звезды.

«Она попросила у соседа кусачки и вырезала в заборе, который делила с соседями, дыру размером с машину. А потом проехала через их двор, чтобы спастись», — рассказал Эйб Стрип.

Лесные пожары в Калифорнии

Огонь охватил Лос-Анджелес в ночь на 8 января (днем 7 января по местному времени). Изначально он вспыхнул в Пасифик-Палисейдс, но беспощадный огонь продолжил распространяться и на другие районы. Как пишет CNN, по последним данным, лесные пожары в Калифорнии унесли жизни 28 человек. Пламя охватило свыше 40 акров, или более 161,9 квадратных километров.

В первые сутки свои дома в Палисейдс покинули 30 тысяч человек, в следующий день более 130 тысяч жителей этого района и Итон-Каньона получили приказы о необходимости уехать.

Глава пожарной безопасности заявил, что ресурсы были рассчитаны на борьбу лишь с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляются сильный ветер. Эти пожары уже назвали одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.

Ранее 5-tv.ru писал, что в округе Лос-Анджелес вспыхнул новый крупный лесной пожар.

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