В Ставропольском крае предотвратили теракт с подрывом поезда Кисловодск — Минеральные Воды. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Злоумышленник намеревался осуществить дистанционный подрыв пассажирского пригородного электропоезда сообщением «Кисловодск — Минеральные Воды», — говорится в публикации спецслужбы.

Известно, что член запрещенной в России террористической группировки закупил компоненты для того, чтобы изготовить самодельное взрывное устройство.

После реализации своего плана террорист намеревался бежать в Сирию и примкнуть к другим исламистам.

В результате обысков в Ессентуках в доме у террориста были найдены составные части бомбы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала агента СБУ в Донецке. Его подозревают в шпионаже в пользу киевского режима.