ФСБ: предотвращен теракт с подрывом поезда Кисловодск — Минеральные Воды

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 37 0

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: ФСБ РФ; 5-tv.ru

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В Ставропольском крае предотвратили теракт с подрывом поезда Кисловодск — Минеральные Воды. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Злоумышленник намеревался осуществить дистанционный подрыв пассажирского пригородного электропоезда сообщением «Кисловодск — Минеральные Воды», — говорится в публикации спецслужбы.

Известно, что член запрещенной в России террористической группировки закупил компоненты для того, чтобы изготовить самодельное взрывное устройство.

После реализации своего плана террорист намеревался бежать в Сирию и примкнуть к другим исламистам.

В результате обысков в Ессентуках в доме у террориста были найдены составные части бомбы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала агента СБУ в Донецке.  Его подозревают в шпионаже в пользу киевского режима.

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