По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Фото, видео: ФСБ РФ; 5-tv.ru
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В Ставропольском крае предотвратили теракт с подрывом поезда Кисловодск — Минеральные Воды. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«Злоумышленник намеревался осуществить дистанционный подрыв пассажирского пригородного электропоезда сообщением «Кисловодск — Минеральные Воды», — говорится в публикации спецслужбы.
Известно, что член запрещенной в России террористической группировки закупил компоненты для того, чтобы изготовить самодельное взрывное устройство.
После реализации своего плана террорист намеревался бежать в Сирию и примкнуть к другим исламистам.
В результате обысков в Ессентуках в доме у террориста были найдены составные части бомбы.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала агента СБУ в Донецке. Его подозревают в шпионаже в пользу киевского режима.
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