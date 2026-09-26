Ледник-убийца Бодрова возвращается: катастрофа может повториться

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Василиса Власова
Василиса Власова 25 0

Ученые выяснили, что Колка растет и движется.

Ледник- убийца Бодрова возвращается: ученые подтвердили

Фото: www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

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Ледник, погубивший Бодрова, снова вырос и представляет опасность

24 года назад ледник Колка за семь минут уничтожил Кармадонское ущелье — погибли 125 человек, включая группу Бодрова-младшего. Сегодня там вырос новый ледник, и он снова движется. По данным Гляциологи Института географии РАН, его язык — подвижная часть — идет на 50–60 метров в год и через пять-шесть лет достигнет массива мертвых льдов — остатков после катастрофы 2002 года.

Экспедиция ИГ РАН под руководством Геннадия Носенко изучала пульсирующий — временами активный — ледник Колка в сентябре 2026 года. Площадь возрождающегося ледника достигла 40% от уровня 2002 года, длина — почти два километра.

Ученые не первый год настаивают на постоянном мониторинге: регулярного наблюдения пока нет, и это тревожит исследователей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему певица Ирина Салтыкова больше пяти лет не могла продать квартиру в центре Москвы, в которой проходили съемки культового фильма «Брат-2». Ранее певица рассчитывала на выгодную сделку в отношении элитной недвижимости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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