Во Франции отменили церемонию открытия памятника советским партизанкам

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 26 0

Мероприятие в городе Тиль было запланировано на 27 сентября.

Франция не откроет памятник советскому женскому отряду

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Во Франции не откроют памятник советским партизанкам

Французские власти официально отменили открытие памятника советскому женскому партизанскому отряду «Родина» в Тиле. Об этом сообщил временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин. Причины отмены российской стороне не объяснили.

«Вопросы о причинах отмены церемонии <…> лучше задавать французским властям», — сказал он.

Вместо запланированной церемонии представители российского и белорусского посольств, скульпторы и потомки участниц Сопротивления собрались у мемориала и провели памятное мероприятие.

Отряд «Родина» сформировали во Франции в 1944 году из 37 советских женщин, бежавших из концлагеря «Эрувиль», расположенного возле Тиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Украины согласовало установку памятника Ивану Мазепе в Киеве на месте демонтированного монумента Владимиру Ленину. Мазепа был соратником Петра I, однако в 1708 году во время Северной войны перешел на сторону шведов. После этого его предали анафеме. В современной России Мазепу считают предателем, тогда как на Украине его давно называют национальным героем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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